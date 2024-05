Järve linnaosas on kuus purskkaevu ja üks purskkaev Ahtme linnaväljakul, kuhu see rajati ligi kolm aastat tagasi rekonstrueerimistööde käigus.

Keskallee purskkaevud on rajatud aastakümneid tagasi ja nende veevarustussüsteemid küll toimivad, ent osa betoonkonstruktsioone on kõvasti kulunud ja nende kapitaalremont on olnud päevakorras juba aastaid.