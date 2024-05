Vilistlaste kokkutulek äratas vana vaidluse Jõhvi hariduse ajaloo arvepidamise üle

Pealkirja "Mälestuste mustrid" kandnud kokkutulekule kogunes ligemale 600 vilistlast ja õpetajat. Peo eel kirjutas Jõhvi gümnaasiumi endine direktor ja praegune vallavolikogu esimees, ajaloolane Vallo Reimaa ühismeedia postituses, et imelik on, et 2015. aastal taas omaette kooliks eraldunud Jõhvi riigigümnaasium eitab oma tegelikku ajalugu ning ei märgi seda isegi oma kodulehel. "Seda piinlikku tegematajätmist kompenseerib tänuväärselt Jõhvi põhikool, kuid selline olukord on tõeliselt kurioosne," kirjutas Reimaa, lisades, et Jõhvis ei suudeta tunnistada oma eelkäijana isegi "puhta" gümnaasiumi loomist 1919. aastal. "Kui riik kohaliku kogukonna identiteeti nii põhimõtteliselt eitab, on asi väga kurb ja viib lõpuks tupikusse."