Iisaku looduskeskuses käis külas värbkakk

"Pärast nende siluettide kleepimist on aknasse lendamist küll oluliselt vähemaks jäänud, aga vahel seda ikka juhtub," meenutas ta mullu aknaga kokkupõrke tagajärjel surma saanud raudkulli. "Sagedamini juhtub seda sel ajal, kui noored linnud hakkavad tiibu sirutama, nemad on veel rumalad ega oska siluette karta."

Umbes kuldnoka suurune värbkakk on Eesti ja kogu Euroopa väikseim kakk. Väikesele kogule vaatamata on ta siiski tõeline röövlind, kes toitub nii värvulistest kui hiirtest. Talvel võib lindude toitmispaiku külastava värbkaku saagiks sattuda ka mõni päevalilleseemnetäidisega tihane.

"On hea meel kohata selliseid toredaid tegelasi, keda me tavaliselt ei näe, sest nad tegutsevad hämaral ajal. On hea meel, et neil on veel elupaiku, kus olla ja toimetada," rääkis Anne-Ly Feršel.