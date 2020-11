Henrik Normann seikleb pruuni kulla maal

ETV reisisaate salvestamine pruuni kulla maal kujunes Henrik Normannile tõeliseks avastusretkeks, mille paremaid palasid ta laupäeval televaatajaga jagab.

"Trossiga laskusin elus esimest korda. Olin mujal maailmas ainult vaadanud, mismoodi need hullud sinna ronivad, aga Kiviõli seikluskeskus, kus on Balti- ja Põhjamaade pikim tross, kogesin seda ka ise. Kui ma olin end ära tõuganud, sain aru, et tagasiteed ei ole ja pean minema võiduka lõpuni. Ja kui lõpus olin, siis ega ma ei mäletanudki sellest suurt midagi. Järelikult on see nagu jooga: mõjub ajule värskendavalt ja tekib tahtmine kohe tagasi minna," rääkis tuntud meelelahutaja.

Kiviõli seikluskeskusele soovis Normann ilmataadi heldust, et suusamägi talvel ikka lumikatte saaks. "Kui palju neid riike ikka maailmas on, kes endale mäe ehitavad selleks, et sealt alla lasta!"

Teravaid elamusi ja ägedaid vaateid pakkus ka safari Aidu karjääris.

"Olen safareid mitmel pool maailmas läbi elanud ja nii kõrbetes kui mudaaukudes sõitnud. Aidu kanalites on imeliselt selge vesi, millele avaneb ülevalt hea vaade. Üles songitud maad on põnev vaadata," muljetas Normann, lisades, et ABBA on Aidu juba maailmakuulsaks laulnud. "ABBAl on ju laul "I do, I do, I do, I do, I do". Kui olime selle välja nuputanud ja kaevandusmuuseumisse jõudsime, siis naistel juba lugu mängis. Nii et jutt liikus kiiresti," muheles Normann.

Maa all kahtles pikka kasvu saatejuht, kas tal õnnestub end allmaarongi pressida. "Vaatasin küll, et see on nii väike nagu multifilmi Piilupardi rong, aga mahtusin ikka sisse. Mul on hea meel, et kaevandusmuuseum sai ka ära nähtud."

Saade pruuni kulla maast on eetris 14. novembril kell 20.

FOTO: Kuvatõmmis