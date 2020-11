Kohtla-Järve Kalevi tänava kapitaalremont maksab 1,4 miljonit

Kui hankel osalenutelt kümne päeva jooksul vastuväiteid ei tule, sõlmitakse võitjaga leping. Aktiivsed ehitustööd lähevad lahti kevadel ning peaksid valmis saama aasta lõpuks. Abilinnapea sõnul on selles projektis kõige keerulisem Olevi ja Kalevi tänava ristumissõlm, kus on plaanis korraldada ringliiklus. "Sealt läheb läbi palju erisuguseid kommunikatsioone," selgitas ta. "Kuid ehitajatel on ees mitu kuud, et võrguomanikega kokkulepped saavutada ja ettevalmistusi teha."