Lüganuse ja Matka küla rahvas jäi paekarjäärile alla

Osaühing Kaltsiumkarbonaat hakkas ettevõttele kuuluval Murru kinnistul ehituslubjakivi kaevandamiseks luba taotlema 2016. aasta augustis.

23. oktoobril 2020 jõudis keskkonnaamet kaevandamisloa eelnõuni.

Maapõueseadusest lähtudes polnud alust kaevandamisloa andmisest keelduda. Martin Nurme

Nende nelja aasta sisse jäid vallavõimule arvamuse avaldamiseks antud arvukad pikendused, tulemusteta lõppenud koostööpüüdlused, kogukonna aktiivne tegevus oma elukeskkonna kaitseks karjääri tõrjumisel ja üks valla kahjuks lõppenud kohtuvaidlus.

Kaevandamisloa eelnõu rahvaarutelul tõdes keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja Martin Nurme, et maapõueseadusest lähtudes polnud alust kaevandamisloa andmisest keelduda.

Vallavolikogu suutis seisukoha võtta alles pärast õiguskantsleri sekkumist ja jäi oma eitava otsusega ühe istungi võrra liiga hiljaks − kaevandamisloa eelnõu oli selleks ajaks juba välja saadetud.

"Keskkonnaameti hinnangul ei peaks seda enam arvestama," märkis Nurme.

Mure kaevude pärast

Eelnõuga seati kaevandajale kuraditosin lisatingimust.

Lähikonna elanike suurim hirm on see, et kaevud võivad kuivaks jääda. Kuigi Kaltsiumkarbonaadi mehed Hannes ja Heigo Prits kinnitasid veel kord, et vett välja pumbata pole neil üldse kavas ja keskkonnaluba seda ei lubagi; kuigi kaevandaja peab koostama seirekava ja veetaset regulaarselt jälgima, ei võta see hirmu vähemaks.

"Uus veevarustus tuleks rajada juba enne kaevandamise alustamist," peavad elanikud õiglaseks.

See oleks võinud olla üks sündimata jäänud koostööleppe võimalus. Nüüd tuleb leppida Heigo Pritsu kinnitusega, et vesi ei kao ju järsku ära ning kui seirekaevudest on näha, et veetase alaneb, hakatakse kohe tegutsema.

"Kui ehitusluba menetletakse vallas kiiresti, siis läheb uue kaevu rajamiseks kuu-poolteist," pakkus ta.

Hooned kaardile

Karjääri mõjupiirkonna (üks kilomeeter teenindusmaa piirist) kaevud kaardistatakse enne kaevandamist, mõõdetakse veetaset ja võetakse veeproovid. Üle vaadatakse ka poole kilomeetri raadiuses asuvate hoonete seisukord, et hiljem selle muutudes vaidlusi vähem oleks.

Kogukonna soovil hinnatakse enne ka settekaevude seisukorda − neidki võib kaevandamine mõjutada.

Samuti soostus Hannes Prits elanike ettepanekuga, et osas seirekaevudes võiksid olla automaatmõõturid.

Püsivaid müramõõtureid Pritsud seevastu mõistlikuks ei pea, müra hakatakse mõõtma ikka seirekava järgi. Loomulikult tuleb järgida lisatingimust, mis keelab purustus- või sorteerimissõlme töötamise raimamisega (kivi murdmisega) samal ajal.

Kuue meetri kõrgune müratõkkevall ümber karjääri vähehaaval juba kerkib.

Tulevaste kaevandajatega pahandati sellepärast, et nad ei osanud veel täpselt rääkida, millise tehnikaga töö käima hakkab ja kui sageli paasi purustama hakatakse.

"See pannakse paika kaevandusplaaniga, mis tuleb meil alles tellida," ütles Hannes Prits.

Kogukond võib kohtusse minna

Martin Nurme selgitas, kuhu tuleks külaelanikel pöörduda, kui kaevandamise tõttu mingi probleem tekib. Kui kiiresti keskkonnainspektsioon sellisele pöördumisele reageerib, ei osanud ta pakkuda.

"Kui kiiresti keskkonnaamet kaevandamisloa tühistab?" päriti järgmisena.

"See on pikem menetlus. Ja see, et kaevandajalt kaevandamisluba ära võetakse, on ikka väga harv juhus."

"Meie ettepanek on karjääri keskkonnaloa menetlus lõpetada ja luba mitte välja anda," oli kogukond resoluutne.

Nurme sedastas, et kogukonna arvamus ei ole alus loa andmisest keelduda.