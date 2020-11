Kogu Jõhvi põhikool jääb kolmapäevast distantsõppele

Jõhvi suurima kooli teatel on terviseameti soovitusel seoses ühe õpetaja nakatumisega koroonaviirusesse kõik klassid kuni 4. detsembrini distantsõppel ning kõik õpilased ja õpetajad eneseisolatsioonis.

Terviseameti Ida regionnaalosakonna juhataja Marje Muusikus selgitas, et Jõhvi põhikool läheb distantsõppele, et hoida ära viiruse suuremat levikut õpetajate ja õpilaste seas, mis tooks kaasa kooli jäämise distantsõppele tunduvat pikemaks ajaks kui kaks nädalat.

Muusikuse sõnul on praegu Jaama tänaval Eesti Energia endises kontorihoones tegutseva Jõhvi põhikooli puhul täiendavaks riskiteguriks, et kool on ajutisel asenduspinnal, kus ruumid on tavapärasest koolist väiksemad, sealhulgas ka õpetajate puhketoad. "Haigestunud õpetaja on puutunud kokku väga paljude teiste õpetajatega. Peaaegu kõik nad on lähikontaktsed ja osadel neist on juba ka sümptomid," sõnas ta.

Lähiajal selguvad sümptomitega õpetajate testitulemused ja selle põhjal saab Muusikuse sõnul hinnata, kui laialt on viirus koolis levinud. "Mõistlik oli aeg maha võtta, et vältida uusi kontakte. Kuna haigestunud õpetaja andis tunde ka algklassidele, siis polnud varianti jätta algklassid kooli edasi õppima," selgitas ta, miks terviseamet soovitas saata kogu kooli distantsõppele.

Muusikuse sõnul on uute kontaktide ärahoidmine üks tõhusamaid viise viiruse levikut pidurdada. Kui kontakte varakult ei piira, siis hakkab nakatumine kiiresti levima, märkis ta, tuues näiteks nii Narva spordikooli kolde, millega on seotud nüüdseks juba 75 haigestunut kui ka Ida-Viru keskhaigla õendusabi- ja taastusravi kliiniku Kohtla-Järvel, kus on nakatunute arv tõusnud 65ni.

Jõhvi vallavanema Jüri Konradi sõnul on Jõhvi vene põhikoolis distantsõppel praegu vaid üks klass, kel peaks tavapärane õppetöö jätkuma alates neljapäevast. Huvikoolid tegutsevad praegu edasi vastavalt valitsuse poolt kehtestatud piirangutele, mis lubab tegutseda maksimaalselt kümneliikmelistes rühmades.

Jõhvi riigigümnaasium oli mitmeid nädalaid distantsõppel ja alustas sel nädalal kontaktõpet, ent valituse korraldusega peavad Ida-Virumaal hiljemalt selle nädala lõpuks kõik gümnaasiumiklassid minema üle distantsõppele.

Konradi sõnul on osad vallaasutuste töötajad, kel võimalik, praegu kaugtööl. Kogu vallavalitsus on kuulutanud reede kaugtööpäevaks. Tühistatud on peaaegu kõik kavandatud avalikud vallaüritused. "Vaid esimese advendiküünla süütamise tseremoonia teeme pühapäeval õues ära," ütles vallavanem.

Virumaal on teisipäevase seisuga terviseameti jälgmisel kokku 5600 inimest, kellest haigestunud on 875. Neist ligemale pooled on Narva elanikud.