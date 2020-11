Narva koalitsiooni moodustasid tsentristid, sotsiaaldemokraadid ja reformierakondlane

Stalnuhhin ja Raik on kahel eelmisel aastakümnel olnud Narvas kohati üsna tulihingelised vastased. Eriti tugevalt oli seda tunda Tartu ülikooli Narva kolledži uue hoone planeerimise aegu ja gümnaasiumihariduse valdkonna reformimise ajal. Samas on Stalnuhhin ja Raik regiooni kõige tugevamad valijate häälte magnetid.

"Poliitika on kunst leida üles see, mis meid ühendab, mitte see, milles me eri positsioonidel oleme. Kui keegi oleks mulle 2013. aastal öelnud, et 2020. aastal istun ma koos härra Stalnuhhiniga kõrvu, naeratan ja arutan Narva arengut, siis oleksin ma vastanud, et seda ei juhtu mitte kunagi," rääkis Raik.