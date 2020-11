Nädalavahetusel suri Ida-Viru haiglates kuus koroonadiagnoosiga eakat

Surnud patsientide vanus oli vahemikus 62-87 aastat.

Mõlemas haiglas on ka ulatuslikud koroonakolded: Ida-Viru keskhaigla Järve linnaosas asuva taastusravi- ja õendusabikliiniku koldega on seotud 91 ning Narva haigla koldega 50 haigestunut.

Ida-Viru keskhaiglas on eri üksustes haiglaravil kokku 65 koroonasse nakatunud inimest, kellest viis on intensiivravil. Narva haiglas on ravil 24 koroonahaiget.

Koroonaviirusesse nakatumise tase on Virumaal endiselt tõusuteel. Esmaspäevahommikuse seisuga on terviseameti jälgimisel 5600 Virumaa elanikku, kellest positiivse koroonaproovi tulemuse on saanud 1191. Neist 463 on Narva elanikud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal tõusnud uuele rekordilisele tasemele 759,7. Kogu Eestis on see näitaja 335,8.

Alates pandeemia algusest on koroonaviirus tuvastatud 2526 Ida-Virumaa inimesel, kellest üle tuhande on saanud diagnoosi kahe viimase nädala jooksul. Eelmise nädalaga lisandus Ida-Virumaal 576 uut nakatunut.