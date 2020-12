Abivallavanem Toomas Nael sõnas, et vallavalitsus ootab veel ehitusprojekti kandekonstruktsiooniga seotud ekspertiisi tulemusi. "Need arvutused pidid tulema eelmisel nädalal, aga täna sain teate, et mõni päev läheb veel," sõnas ta.

Naela sõnul on vallavalitsuses tehtud kogu vajalik eeltöö selleks, et ehitushange välja kuulutada kohe, kui ekspertiis saab tehtud. Kui selgub, et konstruktsiooni on vaja tugevdada, siis need muudatused projektis on võimalik Naela sõnul ära teha ühe päevaga.