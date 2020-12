Jüri Konrad kinnitas opositsioonile, et vallavalitsus pole uusi inimesi tööle võtnud. Siiski olid kolm inimest vallaga lepingulistes suhetes enne, kui need ametikohad struktuuris loodi. Vallavanema kinnitusel ei ole juba ametis olevatele Ilona Kaldrele, Jevgeni Fedorenkole ja Vladimir Derbukile need kohad siiski broneeritud, vaid tuleb aus konkurss.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik