Linnaametnike hammas prügistaja peale ei hakka

"Ei jõua seda laga enam taluda," kurtis vastasmajas elav Ljudmila. "See mees on kõik kohad prahti täis tassinud, prügihunnik kasvab peaaegu iga päevaga: küll veab seda käruga kokku, küll tassib käsitsi. Sealt tuleb haisu, seal elutseb kõiksugu elukaid. Külmade saabudes läksid hiired peitu, rotid aga suundusid ümbruskonda avastama − tulid ka meie majja. Kuni mu abikaasa veel elus oli, pani ta naabri mõnikord midagi koristama. Nüüd aga pole kedagi, kes seda teeks.

Ma ei saa aru, kuidas on võimalik sama hästi kui südalinnas sellist korralagedust taluda − palju inimesi liigub meie majadest mööda parki. Naaber, keda ma pidevalt aknast näen, sööb ja magab enam-vähem tänaval, verandal mingis kastis. Ilmselt on tal ka korter prügi niivõrd täis kuhjatud, et sinna ei pääse sissegi. Kujutan ette, mis seal toimub − seal pole ei vett ega soojust!"