Maakonna ettevõtjad nõuavad maskieirajate trahvimist

Maskikandmise on valitsus teinud üle riigi kohustuslikuks, kui viibitakse kinnistes avalikes ruumides, ning enamik inimesi seda kohustust ka järgib. Ent eraettevõtjaid häirib, et kui nemad on pidanud oma ettevõtted viiruse leviku peatamiseks sulgema, siis maskikohustuse täitmine on jäetud õigupoolest vabatahtlikuks, sest keegi selle eiramise eest ei karista.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik