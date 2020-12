Põhjarannik saab 30aastaseks

Tolleaegne peatoimetaja Kaie Nagelman kirjutas pöördumises lugejate poole, et endisel Leninlikule Lipule uue nime leidmisel osales rohkesti lugejaid. Valik jäi pidama Põhjarannikul, kuna enamikus lugejakirjades sooviti, et ajalehe nimi oleks poliitikavaba ning iseloomustaks samas meie kodukanti. "Selles sõnas on meie loodusele omast sitkust ja visadust elumuredele vastu seista," kirjutas ta keerulisel ajal, mil rubla oli devalveerumas ja Eesti taasiseseisvumise taastamiseni oli jäänud veel kaheksa kuud ning Kohtla-Järvel olid võimul nõukogudemeelsed juhid.