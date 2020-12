Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur märkis, et kuna õpilaste arv on kahanenud võrreldes möödunud õppeaastaga ligemale 160 õpilase võrra, ei saa ka õpetajate arv jääda muutumatuks.

1. jaanuarist jätkab Kohtla-Järve gümnaasium kuue õpetaja võrra väiksema koosseisuga, sest õpilaste arvu ehk pearaha vähenemine on kärpinud ka palgaraha.

Kohtla-Järve gümnaasiumi kodulehelt võib lugeda, et koolis on üle 40 täielikult pühendunud ainespetsialisti, tugi- ja majanduspersonali töötaja. Seega on kuus õpetajat märgatav kadu.