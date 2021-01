Jõhvi vallavanemat ootab ropendava suhtekorraldaja pärast umbusaldamine

21 liikmelise Jõhvi volikogu 10 opositsioonisaadikut märgivad pöördumises, et Jõhvi vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Ilona Kaldre nimetas 29. detsembril Sillamäe Noorte TV saates Jõhvi valda“pommiauguks", Eestit politseiriigiks, igatses taga Nõukogude aega, seadis kahtluse alla NATO üksuste olemasolu Eestis ja maskide kandmise mõttekuse.

"Kõige häbiväärsem on antud intervjuus asjaolu, et antud isik kasutas oma mõtete edastamiseks ebatsensuurseid sõnu," märgivad opositsiooni esindjad leides, et inimene, kes on maksumaksja palgal, ei tohiks seada kahtluse alla ka maskide kandmise vajalikkust ning viiruse ohtlikkust.

Opositsioonisaadikute arvates ei tunne Jõhvis praegu võimul olijad vajadust avalikkusega arvestada. "Võimukandjad naeruvääristavad Jõhvi valla kodanikke ning läbi selle kogu Ida-Virumaad," märgivad nad, leides, et ainuõige on vabastada ametist inimene, kes on oma sõnavõttudega pannud kahtluse alla Eesti riigi demokraatia alustalad ning kes on kahjustanud Jõhvi mainet. "Lisaks tuleb võtta vastutus ka valitsusel ning astuda tagasi."

Jõhvi volikogus opositsiooni kuuluv Reformierakonna Ida-Virumaa piirkonna esimees Maris Toomel ütles Põhjarannikule, et vallavanemat ja vallavalitsust ajendas umbusaldama nende ebaadekvaatne reaktsioon toimunule. Selle asemel, et Kaldre tegevus selgelt hukka mõista ja temaga töösuhe lõpetada, on vallavõimud asunud teda kaitsma.

Ta ütles, et Jüri Konradi vallavalitsus on lühikese tegevuseaja jooksul jõudnud anda lisaks veel mitmeid teisigi põhjusi umbusaldamiseks, kuid Kaldre juhtum on eriti äärmuslik.

Jõhvi vallavanem Jüri Konrad rääkis eelmisel nädalal Põhjarannikule, et ta ei suhtu Ilona Kaldre avalikku ropendamisse hästi, kuid Kaldre aitab vallavõimul rahvale lähemal olla.

Ta märkis, et kavatseb Kaldrega sel teemal rääkida, ent ei näe põhjust teda vallandada. "Ta on ju selline aktiivne ja tubli inimene. Mina olen praegu temaga rahul," sõnas ta, leides, et Kaldre ei ole halb valla esindusnägu, kuna ta on tuntud inimene ja ka poliitikutega palju suhelnud.

Mõned päevad hiljem kordas Konrad Postimehele, et Kaldre väljendusviis võinuks parem olla, aga ta ei näe põhjust temaga töölepingu peatamiseks. Konrad väitis ka, et Põhjarannikus ilmunud leheloos oli "osa asju kontekstist välja rebitud ja kõike ta päris nii ei mõelnud". Põhjaranniku poolt teisipäeva hommikul saadetud küsimusele, milliseid asju ta konkreetselt silmas pidas, ei ole vallavanem seni vastanud.

Sügisel kinnitas Konrad volikogus, et võtab avalike suhete spetsialisti tööle konkursiga. "Aga mõtlesime valitsuses, et ei hakka konkurssi tegema, kuna see on vaid 0,3kohalise koormusega koht. Võtsime ta niisama," lausus vallavanem.

Kui volikogu sügisel Jüri Konradi ühehäälelise enamusega Jõhvi vallavanemaks valis, hääletas tollal asendusliikmena volikogus olnud Kaldre tema poolt. Konradi sõnul ei olnud Kaldre vallavalitsusse tööle võtmine vastuteene.