Jalgpallihalli sel aastal Jõhvi veel ei kerki

1,5 miljoni euro suunamine jalgpallihalli ehitamiseks Jõhvi tuli eelmisel sügisel Keskerakonna poliitilise otsusena, see raha võeti ära Narvalt, kuhu oli esimese Ida-Virumaa halli soovitanud ehitada jalgpalliliit. Kuigi Jõhvi võimud on jalgpallikeskuse ehitamise plaanist rääkinud juba vähemalt kaks ja pool aastat, selgus pärast rahaeraldust, et mitmed ettevalmistustööd on tegemata.