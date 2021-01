Urmas Tross leiab, et sisekontrolöri ülesanne on parandada vallasisest infovahetust ning juhtimist, mis loob paremad eeldused arenguks. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Jõhvis lõppenud möödunud aasta lõpus välja kuulutatud konkursside käigus uutesse ametitesse leitud töötajad on juhtumisi kõik vähem või rohkem praegu vallas võimul olevate jõududega seotud olnud. Vallavanem Jüri Konradi sõnul on see juhus.