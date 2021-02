Teisel Alutaguse öömaratonil läbisid osalejad 14kraadises pakases vabastiilis 22 kilomeetri pikkuse ringi. Paremusjärjestust Pannjärve tervisespordikeskuses toimunud maratonil ei selgitatud.

Kersti Kaljulaid, kes osales kaks aastat tagasi ka esimesel Alutaguse öömaratonil, tõdes, et selline sõit on lummav. "Kohe kahju on, et see otsa lõppes," ütles ta finišis, märkides, et rada oleks võinud pikemgi olla.

President sõnas, et teeb laupäeva hommikul Pannjärvel veel ühe suusatrenni, kuid tööülesannete tõttu ta Alutaguse maratoni põhidistantsil sel aastal osaleda ei saa.

Viljandimaa tuntud rahvasportlane Juhan Änilane ütles, et öine suusasõit oli väga äge ja rada superhea. "See on lust!" lausus sel aastal 70aastaseks saav mees, kes võtab laupäeval Alutaguse maratonil ette ka 44 km pikkuse klassikasõidu. "See on mulle kingitus."

Öömaratoni peakorraldaja Andrus Laur sõnas, et öise sõidu idee tekkis sellest, et Alutaguse maratoni korraldajatel oli juba aastaid tavaks teha maratonieelsel õhtul üheskoos pimedas metsas üks suusasõit. "Mõtlesime, et pakume seda rõõmu ka teistele, ja nagu selgub, meeldib see paljudele," ütles ta.