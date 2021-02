Alutaguse hoolekeskuse nakkuspuhang peatus

"Uut laustestimist pole me teinud, aga kiirteste küll: nii töötajatele kui elanikele, kui neil on mingigi sümptom, mis võiks koroonale viidata," rääkis hoolekeskuse juhataja Kristiina Ets. "Ei taha ära sõnada, aga praegu tundub, et saime viiruse levimise pidama."

Esimene nakatunu, kes sai koroonadiagnoosi haiglas, on hoolekeskuses tagasi. Hiljem viidi haiglasse veel üks elanik, kes on seal praegugi. Ülejäänud positiivse testitulemuse saanud inimesed − kokku oli nakatunuid 30 elanikku ja kolm töötajat − põdesid haigust kergelt või pääsesid sootuks sümptomiteta.

"Palavik või nohu-köha oli ainult kaheksal. Ma usun, et vaktsiin ikkagi juba mõjus," ütles Ets.

Viiruse hoolekeskusse jõudmise ajaks oli seal esimese vaktsiinidoosi saanud 70% elanikest ja töötajatest.

Suur osa neist − need, kes testimisel negatiivseks osutusid − on nüüdseks saanud ka teise doosi.

Kaks nädalat tagasi ütles Kristiina Ets, et vaktsineerimata on hoolekeskuses vaid need, kes seda ise ei tahtnud või kelle tervislik seisund vaktsineerimist ei luba.

"Nüüd on mitu inimest, kes enne vaktsiini ei soovinud, meelt muutnud, nii et tõenäoliselt tellime esimest doosi juurde," arvab ta meelemuutuse põhjuseks oma majas kogetu, et vaktsineeritud inimesed põdesid haigust kergemalt.

Kolmest nakatunud töötajast on üks juba tööle tagasi tulnud, kaks naasevad lähiajal. Nagu ka see töötaja, kes lähikontaktsena koju pidi jääma.