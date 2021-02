Avalike ürituste korraldamise siseruumides on keelatud, sealhulgas ei ole alates märtsist neli nädalat lubatud kinoseansid, kontserdid, teatrietendused ja konverentsid.

Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad jäävad kinni, lubatud on sportimine individuaaltegevusena.

Välitingimustes on avalikud üritused ja avalikud koosolekud lubatud, kui on tagatud osalejate arv kuni 10 inimest rühmas ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Avalikke üritusi ei tohi korraldada ajavahemikus kella 22.00-st kuni 06.00-ni.