Elviira Sidorova: "Raamatukogu ilma hingeta oleks lihtsalt raamatuladu"

"Kui mulle presidendi kantseleist helistati ja teenetemärgi saamisest teatati, mõtlesin algul, et see on mingi nali − kõike tuleb ju ette. Selgus, et see on siiski tõsi. Hoiatati, et pean andma intervjuu telekanalile ETV+. Tähelepanu ja tunnustus on meeldivad, kuid ma ei rõõmusta mitte iseenda üle. Esimene mõte oli: lõpuks on ka raamatukoguhoidjad nähtavad! Kui räägitakse kultuurist, siis enamasti kujutavast kunstist, muusikast või muudest etenduskunstidest. Raamatukogu aga on samuti väga suur, fundamentaalne kultuurivaldkond. Meie inimesed teevad päevast päeva kogu hingest oma tööd. Selles töös pole mingeid "vulkaane", seetõttu meenutatakse raamatukoguhoidjaid harva. Nii et põhiline on see, et meie eriala kõlas, Sidorova perekonnanimi aga on juba kõrvaline asi..."