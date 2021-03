Lüganuse põhikool tõrgub algkooliks muutumast

"See variant, et kool jätkab kolmeklassilisena ja pannakse sööklamajja, kus lastel pole ruumi olla, lihtsalt ei sobi. See on sama hea, kui öelda kellelegi, et sinu maja on liiga suur, koli garaaži. Kooli jätkusuutlikkuse mõttes on see nonsenss," ütles Lüganuse kooli hoolekogu liige, lapsevanem ja Kiviõli 1. keskkooli õpetaja Kaja Toikka.