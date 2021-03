Kohtla-Järve lasteaiad on lapsi täis

Neljapäeval toimus Kohtla-Järve linnavalitsuses nõupidamine, kus arutati karantiinimeetmeid. Linnapea Ljudmila Jantšenko tõdes, et üldiselt on olukord koolieelsetes lasteasutustes normaalne ja lapsed haiged ei ole. Töötajate hulgas on haigusjuhte küll veidi rohkem kui kevadel, kuid nakatutakse oma pere ringis ning koolieelsete lasteasutuste karantiini panemiseks põhjust ei ole. Lastevanematel on soovitatud jätta oma lapsed võimaluse korral koju, kuid lasteaedade uksed on ka edaspidi kõigile lastele avatud.