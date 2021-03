Eeloleval neljapäeval hakkab volikogu arutama detailplaneeringu kehtestamist kinnistule Pargi tänav T9. Tegemist on viadukti ja jalgpallistaadioni vahele jääva alaga, mida on seni kasutatud mitteametliku parklana, ent siin on suviti oma atraktsioonid püsti pannud ka tivoli.