Jõhvi volikogu kiitis heaks jäähalli rajamise uude kohta

Heaks kiidetud eelnõu selgitas, et detailplaneeringu koostamise vajadus on ajendatud huvist ja vajadusest rajada Jõhvi linna nüüdisaegne jäähall. Selle kohaselt on kompleksi ette nähtud jääväljak mõõtudega 30 x 60 meetrit, tribüün ca 500 inimesele, teenindus- ja abiruumid ning kohvik. Siiani kehtiva planeeringu kohaselt on sellele kinnistule olnud ette nähtud kuni viiekorruselise parkimismaja ehitamine, mis eelnõu järgi pole käesoleval ajal enam aktuaalne.