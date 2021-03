Narva piirivalvurid päästsid inimtühjalt saarelt kaks teismelist poissi

Teisipäeva õhtul kella 18.30 paiku märkasid Narva kordoni piirivalvurid, et Narva jõe ääres on noored, kes tõmbasid oma käitumisega tähelepanu. Asjaolude selgitamiseks sõitis sündmuskohale patrull, kes avastas kaldalt kaks teismelist tüdrukut ning Narva jões asuval Väikesaarel kaks teismelist poissi. Selgus, et poisid astusid kaldal olles jääpangale, mis raskuse all murdus ja hakkas liikuma. Noortel õnnestus jääpank Väikesaarele juhtida.

Piirivalvurid toimetasid noored paadiga tagasi kaldale. Poisid arstiabi ei vajanud ja piirivalvurid viisid nad koju, kus selgitasid ka vanematele, kui ohtlik on praegusel ajal jääle minek.

Narva kordoni juhi Raivo Metsma sõnul võib juhtum teismelistele tunduda lõbusa seiklusena, kuid tegelikult oli kahel poisil teisipäeval teine ​​sünnipäev, sest tegemist oli õnneliku õnnetusega. „Kuna jõe vool oli kiire, siis ei suutnud jääle astunud noored kaldale tagasi hüpata ja vool kandis nad kaldast eemale. See on tõeline õnn, et jäätükk triivimise ajal ei lagunenud, vastasel juhul oleksid poisid end leidnud tugeva vooluga jääkülmast veest. Täiskasvanu suudab sellises vees vastu pidada mitte rohkem kui 10 minutit ja noorukid veelgi vähem ning seda ka siis, kui inimene oskab hästi ujuda ja on karastatud.“

Kordoni juhi sõnul on saar asustamata ja noored ei oleks sealt ilma kõrvalise abita tagasi saanud. „Õnneks piirivalvurid reageerisid kiiresti ja tõid poisid tagasi kaldale. Kuigi noored olid ehmunud, jõudsid nad õnneks tervena tagasi koju,” ütles Metsma.