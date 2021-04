Jõhvis asuvas tervisekeskuses Corrigo süsti saanud East ütles, et ei näe põhjust kahelda AstraZeneca vaktsiiinis. "Olen veendunud, et kõik vaktsiinid, mis on saanud ametliku heakskiidu, on tõhusad ja võimaldavad nakatumist ära hoida, viiruse levikut maha suruda ja kiiremini normaalsesse ellu naasta," sõnas ta.

East sõnas, et talle räägiti juba mitmeid nädalaid tagasi, et eeskuju näitamiseks võiks ta lasta ennast vaktsineerida. "Siiamaani ütlesin, et ei taha saada süüdistusi, et võtan mõne eakama inimese eest vaktsiini ära võtta. Nüüd on Eesti omavalitsuste juhtidele õpakutud võimalust vaktsineerida. Ma leian, et selline eeskuju näitamine on vajalik ja võimalust tuleb kasutada," sõnas ta. "Oluline on, et Ida-Virumaa vaktsineerituse mahajäämus ülejäänud Eestist hakkaks vähenema."

Kui Eestis keskmiselt oli neljapäeva õhtuks esimese vaktsiinisüstii saanud ligemale 16 protsenti inimestest, siis Ida-Virumaal vaid ligemale 9. Naabermaakondades Lääne-Virumaal oli see näitaja 18 ja Jõgevamaal 23.

Üle 70aastaste seas on Ida-Virumaal vaktsineeritud vaid veidi veidi üle 20 protsendi, Eestis keskmiselt on see näitaja kaks korda suurem.

Nädalavahetusel vaktsineeritakse 1956. aastal ja varem sündinud ning riskirühma kuuluvaid inimesi

Sel reedel, laupäeval ja pühapäeval vaktsineeritakse 1956. aastal ja varem sündinud inimesi ning 1961. aastal ja varem sündinud COVID-19 riskirühma kuuluvaid inimesi.

Vaktsineerimisi teevad üle Eesti 27 perearstikeskust, 15 haiglat ning kuus eratervishoiuteenuse osutajat.

Kolmapäeval saabus Eestisse üks senini suuremaid vaktsiinikoguseid: 45 600 doosi AstraZeneca COVID-19 vaktsiini Vaxzevria. Osa sellest tarnest suunatakse teise vaktsiinidoosi katteks nendele inimestele, kes said esimese vaktsiinisüsti veebruari keskpaigas. 9000 vaktsiinidoosi suunatakse perearstidele oma nimistu riskirühma inimeste vaktsineerimiseks uuel, 5. aprilliga algaval nädalal.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et need perearstikeskused, mis ei ole digiregistratuuriga liitunud, kutsuvad endiselt oma nimistu patsiente vaktsineerima telefoni teel. Digiregistratuuriga liitunud tervishoiuasutused, sealhulgas haiglad ja eratervishoiuteenuse osutajad, panevad vabad vaktsineerimisajad üles digiregistratuuri. Raviasutused avavad ka telefoninumbrid, mille kaudu saab samuti vaktsineerimisaegu broneerida.

Ida-Virumaal vaktsineerivad nädalavahetusel haiglatest Ida-Viru keskhaigla ning eratervishoiuasutustest tervisekeskus Corrigo ja S Silmarõõm.

Ida-Viru keskhaigla kõnekeskuse telefon on 331 1133. Kõnekeskus töötab tööpäeviti kella 8-18.

Tervisekeskuse Corrigo telefon tööpäeviti kella 8-16.30 on 333 1100 ning nädalavahetusel ning riigipühadel 5389 3520.

S Silmarõõm telefon on 638 0003.

Perearstikeskused võtavad oma riskirühma kuuluvate patsientidega endiselt ise ühendust.

Vaktsineerimisaja broneerimise võimalus on digiregistratuuris avatud kõigile 1956. aastal ja varem sündinud inimestele ning 1961. aastal ja varem sündinud riskirühma kuuluvatele inimestele. Inimene saab ise kontrollida enda riskirühma kuulumist patsiendiportaalis digilugu.ee. Sellekohane teavitus on lisatud patsiendiportaali avalehel vasakusse serva. COVID-19 riskirühma kuulub Eestis ligi 370 000 inimest, kes on arvatud COVID-19 raske haigestumise suhtes kõrgemas riskis olevaks viimase viie aasta jooksul põhidiagnoosina märgitud diagnooside ja väljastatud ravimiretseptide alusel.