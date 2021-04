Vaktsineerimistalgud kukkusid Ida-Virumaal läbi

Haiglas vaktsineeriti vaid 32 inimest

Ida-Viru keskhaiglas vaktsineeriti kolme päeva jooksul vaid 32 inimest. Haigla kõneisik Mihhail Tammearu ei soovi avalikustada, kui palju vaktsiinidoose selleks kampaaniaks varutud oli, aga tõdeb, et see arv oli vähemalt kümme korda suurem. "Huvi oli hästi väike."

Vaktsiinisüsti saanud Ida-Viru omavalitsuste liidu juht Eve East: "Ma ei näe põhjust kahelda AstraZeneca vaktsiinis."

Reede hommikul AstraZeneca vaktsiinisüsti saanud Ida-Virumaa omavalitsuste liidu esimees ja Toila vallavanem Eve East julgustab ennast vaktsineerima kõiki idavirulasi, kellele seda võimalust pakutakse.

Jõhvis asuvas tervisekeskuses Corrigo süsti saanud East ütles, et ei näe põhjust kahelda AstraZeneca vaktsiinis. "Olen veendunud, et kõik vaktsiinid, mis on saanud ametliku heakskiidu, on tõhusad ja võimaldavad nakatumist ära hoida, viiruse levikut maha suruda ja kiiremini normaalsesse ellu naasta," sõnas ta.

East lausus, et talle räägiti juba mitu nädalat tagasi, et eeskuju näitamiseks võiks ta lasta ennast vaktsineerida. "Siiamaani ütlesin, et ei taha saada süüdistusi, et võtan mõne eakama inimese eest vaktsiini ära. Nüüd on Eesti omavalitsuste juhtidele pakutud võimalust vaktsineerida. Ma leian, et selline eeskuju näitamine on vajalik ja võimalust tuleb kasutada," rääkis ta. "Oluline on, et Ida-Virumaa vaktsineerituse mahajäämus ülejäänud Eestiga võrreldes hakkaks vähenema."