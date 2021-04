Ida-Virumaal on enamik õpetajaid vaktsineerimata

Valitsus kaalus koolide osalist avamist ka ainult nendes piirkondades, kus nakatumise tase on madal ja vaktsineeritus suurem, kuid otsustas siiski leevendada piiranguid kogu riigis ühtemoodi. Haridusminister Liina Kersna tõi samas esile, et kui enamikus maakondadest on vaktsineeritud üle 60 protsendi koolitöötajatest, siis Ida-Virumaal vaid 30 protsenti.