Kauksi ja Kuru püüavad üheskoos aasta küla tiitlit

Rohevahetus, mis käib külakorda, on igakevadine traditsioon. "Seekord mõtlesime lisada retseptivahetuse: igaüks küpsetab midagi kaasa ja jagab retsepti," rääkis Kauksi külaseltsi juhatuse liige Piret Talistu.

Jüri Ratas tuleb hindama

Kauksi ja Kuru külas on kokku 115 püsielanikku. Suvel kasvab rannaäärsete külade elanike arv mitmekordseks. Kümme aastat tegutsenud külaseltsis on 35 liiget, kes on üheskoos nii heakorratalguid pidanud kui kahe küla ajalooraamatu ilmutanud.