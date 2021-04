"Kui lipupäevadel ringi sõita, siis võime näha, et suuremate keskuste peatänavatel ja eramupiirkondades on küll lipud väljas, aga mujal ikka väga vähe," ütles IVOLi esimees Eve East.

Tema sõnul heisatakse kõigis maakonna omavalitsustes 4. juunil päikesetõusu ajal pidulikult sinimustvalge. "Kuidas see konkreetselt korraldatakse ja missugused üritused sel puhul toimuvad, on iga omavalitsuse enda otsustada," selgitas ta. Omavalitsusliit kutsub üles tooma rahvale vaatamiseks ka rahvuslippe, mis on säilinud esimesest iseseisvusajast.