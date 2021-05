NÄDALA KUJU − Pille Sööt

Sellest ajast alates, kui Ida-Virumaa hakkas nagu triiviv saar ülejäänud Eestist vaktsineerimise hõlmatuses kaugenema, on IVEKi inimesed püüdnud otsida lahendusi, mida teha. Oli ilmselge, et kui mahajäämus jääb pikemaks ajaks püsima, siis annab see ränga löögi kogu maakonnale. Nakatumine hakkab taas tõusma ja loogiliselt võivad siin kauem püsida ka rangemad piirangud.

IVEK tegi juba varakevadel ettepaneku, et Ida-Virumaal tasuks alustada ka nooremate inimeste vaktsineerimist, sest koroonavastases sõjas loeb nii-öelda iga okas. Mida rohkem tööl käivaid inimesi on vaktsiiniga kaitstud, seda väiksem on risk, et nad levitavad ohtlikku viirust eakatele inimestele. Seda enam saavad vaktsineerimisjulgust ka senised kõhklejad.