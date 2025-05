Purtse linnusest saab suveteatri mängupaik, edaspidi on loota elu ka muul ajal

Gerli Kokk on teinud koos lavastaja Elar Vahteriga mõned aastad tagasi dokumentaalset rännaklavastust "Põlevkiviõli", mis etendus Kiviõli keemiatööstuses.

"Meie koostöö klapib, me saame ühtemoodi asjadest aru. Tekkis mõte, et võiks teha midagi eesti kirjandusklassikast, sest Elar tegi järjest Kuressaare teatris "Lead" ja Rakvere teatris "Karget merd". "Kippari unerohi" on klassika, aga mugandatud tänapäevasesse teatrikeelde," tutvustas Gerli Kokk.

Muganduse autor on Vanemuise dramaturg Sven Karja. "Klassikaliste tekstide kõige suurem häda on see, et sõnakasutus on keeruline ja need ei avane tänapäeva noorele eriti kergelt. Seetõttu tahtsime, et oleks paremini arusaadav," rääkis produtsent.

Laval elukutselised näitlejad

Tema sõnul ei tähenda see järeleandmisi kvaliteedis. Lavastaja on pannud kokku trupi, mis koosneb elukutselistest näitlejatest. Peaosas on palju aastaid draamateatris mänginud Sulev Teppart.

"Produtsendina loodan head kunstilist tulemust. Heal tasemel teatri tegemise janu on Elaril piisavalt suur," kinnitas Gerli Kokk.

Teatri Epiloog ravilavastus Eduard Vilde "Kippari unerohi" Toimeaine: 1000 mg eesti klassikat Näidustus: aitab nakkava unetuse, kroonilise igavuse, kontrollimatu himuruse, rahalise kitsikuse ja hingepõletava armastuse korral. Annustamine: üks etendus õhtu jooksul, soovitavalt vaheajaga. Sisse võtta koos koogi ja kohvi või konjakiga. Vastunäidustused: tõsimeelsus ja lootusetu kibestumine. Hoiatus: võib põhjustada äkilist huvi eesti kirjandusklassika vastu. Tähelepanu! Tegemist on teatriga! Enne vaatamist lugeda tähelepanelikult kavalehte. Kaebuste või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu lavastaja või teatri Epiloog meeskonnaga. Lavastaja Elar Vahter Dramaturg Sven Karja Kunstnik Nele Sooväli Muusikaline kujundaja Madis Kreevan Valguskunstnik Rommi Ruttas Liikumisjuht Pääsu Liis Kens Mängivad Sulev Teppart, Kristin Prits (teater Vanemuine), Simo Andre Kadastu (Tallinna linnateater), Mariann Tammaru. Etendused on Purtse kindluselamus 31. juulil ning 4,. 5., 12., 13., 14., 15., 19., 20., ja 21. augustil kell 19.

Hea teater ei ole alati kõige lihtsam, täpsustas ta. "Teatris peab olema palju kihte. Kujundid ei saa olla nii keerulised, et üldse läbi ei hammusta, aga kõik ei pruugi kohe olla silmale selge ja nähtav. Pead ikkagi kaasa mõtlema, et aru saada," kirjeldas Gerli Kokk, mida suvel on oodata.