KÜSITLUS Kuidas plaanite suve veeta?

Foto: Peeter Lilleväli Ainar Varinurm, põlevkivimuuseumi direktor: Mitte puhata. Esiteks käib kõige rohkem külastajaid muuseumis just suvel, teiseks on meil väike kollektiiv ja püüan suvel töötajaile puhkust anda. Kolmandaks on meil plaanis väikesed ehitustööd ning on hea, kui pädev inimene on käepärast võtta.

Foto: Peeter Lilleväli Mihhail Julin, töötu: Plaanin ära käia Värska sanatooriumis, et seal puhata ja end veidi ravida. Suvel meeldib mulle Toilas päevitada ja supelda. Loodan väga, et tuleb mõnus ilm. Mul on ka oma maalapp − aias nokitsemine on samuti puhkus. Plaanin ka reisi mööda Eestimaad, tõenäoliselt omal käel.

Foto: Peeter Lilleväli Endel Paap, pensionär: Hiljuti käisin sanatooriumis tervist turgutamas. Suvel elan Martsas suvilas, kus veedan igal aastal viis-kuus kuud. Seal on mul aed, peenramaa ja saun ning tegevust leidub alati. See on suurepärane puhkus, sest linnakorteris on igav, minu käed aga nõuavad tööd... Ning värske mereõhk on suurepärane ravim kõigi haiguste ja hädade vastu.

Foto: Peeter Lilleväli Ilja Masljakov, pensionär: Mulle meeldib reisida. Tänavu juulis plaanin külastada Karjalat − ma pole seal varem käinud, kuid olen kuulnud palju head. Mul on Mustvees suvila, kus puhkan ka alati ning ühendan meeldivat kasulikuga − seal on alati midagi teha. Muidugi jätkan ka inimestega suhtlemist ning loometegevust: kirjutan luuletusi ja proosat ning laulan oma laule. Mind on palju esinema kutsutud.