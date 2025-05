JUHTKIRI Aeg asuda ehitama Jõhvi ja Narva vahele uut teed

See on hea, et Narva tuleb kaitseväebaas ja Narva-Jõesuusse Euroopa piirivalveameti Frontex kaheksa riigi juhtimiskeskus, millele lisaks on soov laiendada ka sisekaitseakadeemia Narva õppekeskust. Tasub pöialt hoida, et nende plaanide elluviimine ei takerduks aastateks bürokraatiamasinasse.

Ida-Virumaa arengu ja kindlustunde huvides on, et piirkonnas oleks rohkem riigiga seotud asutusi. See toetab ühtlasi ettevõtluse ja üldise heaolu kasvu. Kuni selleni välja, et ka näiteks Eesti teatritel oleks põhjust sagedamini siin käia, sest publikut on rohkem.

Ehk panid ministrid Ida-Virumaal olles tähele ka seda, kuivõrd tihe liiklus on Jõhvi ja Narva vahel. Kui eeldada, et õiglase ülemineku fondi toel saavad tuule tiibadesse uued ettevõtted, ning uskuda poliitikute juttu, milline tormiline areng on Ida-Virumaad ootamas, aga ka seda, et kaitseväel ja piirivalvel on lähitulevikus samuti põhjust Ida-Virumaal rohkem ringi liikuda, siis kasvab liiklemise tihedus Ida-Virumaa põhilisel tuiksoonel veelgi tuntavalt.