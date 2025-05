Vanglateenistuse jooks viib Tammiku mäele

Kas Jõhvis sünnib uus osavõturekord?

Vanglateenistuse jooks, mis varem on kandnud ka Vabaduse Valvuri jooksu nime, toimub sel aastal juba viiendat korda. Tänavu kuulub see teist aastat ka Ida-Virumaa jooksusarja ning on Narva-Jõesuu ja Kohtla-Järve etapi järel kolmas etapp. Tänavused esimesed etapid on näidanud, et jooksuhuvi on Ida-Virumaal tõusuteel, ja selle kinnituseks on ka uued osavõturekordid: Narva-Jõesuus osales 420 ning Kohtla-Järvel 577 jooksjat ja kõndijat. Kohtla-Järve tulemus on ka Ida-Viru jooksusarjade ühe etapi osavõturekord läbi aegade.