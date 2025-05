ÜKS KÜSIMUS Kuidas hakkab käima Jõhvi viadukti valgustamine?

Me küsisime sellele projektile pakkumisi ning sel nädalal peaksid need laekuma. Siis selgub ka, mida ja kui palju me teha saame. See oli eelnevalt teada, et sellest 25 000 eurost, mis kaasavas eelarves on, kogu viadukti valgustamiseks ei piisa. Oleme arvestanud, et esialgu saame valgustada viadukti ehk osaliselt − kas siis ühelt poolt või mõlemalt poolt keskosas näiteks. Oluline on ka tehniline lahendus. Viadukt oli selle valmimisel algul ka valgustatud, kuid see valgustus töötas vaid paar aastat, kuna kaablid olid veetud samasse kanalisse, kust voolas ära vihmavesi, ning seetõttu kaabel hävis.