JUHTKIRI Ida-Virumaa jaoks uues koalitsioonileppes uut pole

Küll aga kinnitatakse, et mitmed varem toimunud asjad jätkuvad. Mitte kõige parematel aegadel võib sellestki heameelt tunda, kuigi iseasi on, kas see tunne jääb püsima, kui minnakse üldise sõnastusega lubadustelt konkreetsete tegudeni.

Kuid igatahes see koalitsioon lubab, et eestikeelsuse ja -meelsuse hoidmiseks ning tugevdamiseks toetatakse Ida-Virumaal toimuvaid kultuurisündmusi. Millises mahus, on täpsustamist vääriv küsimus.

Samuti jätkatakse eestikeelsele õppele üleminekut põhikoolis ning 2025. aastal laiendatakse seda ka kutseõppele. Jätkatakse palgatoetuse eraldamist Ida-Virumaa koolipidajatele eesti keeles õpetavate õpetajate ja tugispetsialistide palkadeks aastani 2030. Viimast lubatakse koalitsioonileppes koguni kaks korda.

Et kaitseväel on plaanis rajada Narva kuni 200 kaitseväelase alaline baas, sai teatavaks umbes kuu aega tagasi. Koalitsioonileppes nimetatakse seda sellises sõnastuses: "Julgeoleku ja kindlustunde tagamiseks loome kaitseväe alalise kohaloleku Narva." Kirjas on ka tähtaeg: 2028. aasta. Lisaks lubatakse idapiiril katta kogu Narva jõgi tehnilise seirega.

Oluline, et kirjas on, et põlevkivijaamu hoitakse töökorras kuni uute juhitavate võimsuste valmimiseni.