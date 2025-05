Soome teater toob Narva lavastuse naiste pingutustest olla piisavalt hea

Soomes puudutab rühmvõimlemise traditsioon peaaegu kõiki − suur osa naistest on kunagi trennis käinud või on mõni sõbranna või sugulane sellega tegelnud. Lavastus räägib küll rühmvõimlemisest, ent selle sihtrühm on laiem ja puudutab igaüht, kellel on kibedaid mälestusi ja küsimusi koolispordist. See on lugu pingutusest olla piisav.

Julgustab barrikaadidele astuma

Kui palju piitsa on vaja?

Treenimise kultuur on tema sõnul praegu väga ajakohane teema. "Kui palju piitsa ja alandamist on vaja, et tulemusteni jõuda? Balletis ja võimlemises on tüdrukutel veel lisapingeid, et oled liiga paks, liiga kohmakas jms. Laiem teema on see, millega inimesi motiveeritakse, et nad annaks oma parima. See on aktuaalne igas organisatsioonis," tõdes Hannele Valkeeniemi.