Riiki ei vii edasi mitte ainult neljarealised põhiteed, vaid kohalik teedevõrk, mis vajab üleriigilisest veel rohkem ajakohastamist. Kohalike ja kõrvalteede suurele mahajäämusele juhtis värskelt tähelepanu ka TTÜ logistikaprofessor Dago Antov.

Riigi toetus kohalikele omavalitsustele kuuluvale taristule on väga madal ning pikemat aega käib kemplemine, kes teede eest vastutab. Praegu ei taha seda teha kumbki osapool. See tuleb selgeks rääkida, aga ka kohalikel omavalitsustel endil on võimalik palju ära teha.

Kohalikel omavalitsustel on põhimõtteliselt kaks valikut. Kas investeerida taristusse, mis võimaldab inimestele ja ettevõtetele turvalist, kiiret ja mugavalt ligipääsu, või vaikselt hääbuda. Seda, mis juhtub, kui ligipääsud on viletsad, kirjeldas hiljuti Ramirendi juht, kes tahtis rajada Pärnumaale moodulmajade tehast. Kuna teed olid viletsad, siis jäi plaan soiku. Tehas koos uute töökohtadega küll valmis, aga... jälle Tallinna külje alla.

Riiklikud prioriteedid on neljarealised teed ja Rail Baltic, aga kui selle kõrval jäävad Eesti kohalikud teed järgmise kümnendi jooksul ehitamata ja lappimata, siis on sellest kodanikele vähe kasu. Tallinnast Vilniusesse jõuame, aga näiteks Raplast Tallinna endiselt läbi suurte raskuste.

Riik plaanib enda haldusalasse kuuluvate teede rahastust 2022. - 2025. aastal 113 miljoni euro võrra kärpida. Teede tehnokeskuse analüüsi kohaselt jõuab teedevõrgu arendusvõlg 2030. aastaks üle kahe miljardi euro. Teede remondivõlg on juba praegu üle 700 miljoni euro. Ning need summad isegi ei puuduta kohalikke teid, mis on kõige viletsamas seisus, vaid ainult riigile kuuluvaid teid.

Praegu plaanitud rahastuse maht ei luba isegi olemasolevaid teid säilitada ja remondivõlg suureneb veelgi, arendamisest rääkimata. Sisuliselt tähendab see täielikku seisakut. See tekitab muret ning mõjutab negatiivselt Eesti inimeste turvalisust ja heaolu ning ettevõtete ja riigi konkurentsivõimet.

Tegemata jäävad erainvesteeringud, millest kõige rohkem kannatavad mitte niivõrd Tallinn ja 3-4 suuremat tõmbekeskust, vaid kogu ülejäänud Eesti. Seetõttu tuleks küsida kõigilt erakondadelt ja valimisliitudelt, kes kohalikel valimistel osalevad, mis on nende plaan: kuidas peatada ääremaastumine ja teha teed korda? Kohalikud juhid saavad tegelikult ka riigilt sedasama küsida: millal ja kuidas valmivad suuremad ühendusteed ning kuidas koostöös kohalikud teed korda teha?

Hea taristu mõju on kohalikule elule kohe tunda. Näiteks Ramirendi Paide osakonna juhataja kinnitab, et pärast korraliku tee rajamist Paidesse läks linnas elu tuntavalt käima. Sama on Rakverega: pärast Haljala teelõigu valmimist ning uute rongide käimapanekut tuli Tallinn moraalselt ja ajaliselt lähemale ning kohalik elu sai uue hingamise. Ettevõtetel ja elanikel on palju rohkem võimalusi.

Investeeringuid taristusse on kohaliku konkurentsivõime hoidmiseks vaja teha praegu, mitte kirjutada neid kaugesse tulevikku.

Meie naaberriikide taristu on selgelt paremas seisus. Maailma Majandusfoorumi viimase aruande kohaselt on Eesti konkurentsivõime üks nõrgemaid kohti just kehv taristu: meist on selle poolest selgelt ees nii Leedu, Poola kui ka kas või Ungari, rääkimata Põhjamaadest. Seetõttu peaks riik ja ka omavalitsused praegu tulevikule mõeldes just rohkem investeerima, mitte aga vahendeid külmutama.