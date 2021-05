14aastane Eneli Jefimova sai Euroopa meistrivõistlustel kaheksanda koha

Jefimova tegi finaalujumises tugeva stardi ja oli poole maa järel viies. Kui tavaliselt on ta distantsi teises osas ettepoole tõusnud, siis Euroopa tugevaimate rinnuliujujate konkrurentsis seda väga kiire alguse tõttu teha ei õnnestunud.

Jefmova tulemus 1.06,83 oli eile poolfinaalis püstitatud Eesti rekordist 0,36 sekundit aeglasem. Medalist lahutas seekord 0,62 sekundit.

Euroopa meistriks tuli ajaga 1.05,69 rootslanna Sophie Hansson.

Eneli Jefimova ütles pärast võistlust ERRile, et alustas treener Henry Heina soovitusel kiiremini kui poolfinaalis, et vaadata kas jõuab sellist tempot lõpuni hoida. "Väga ei õnnestunud. Olin lõpus väga väsinud," ütles ta märkides, et finaali jõudmine oli juba isenesest üllatus. "Praegu väga kurb ei ole, see on ikkagi EM ja ma ujusin jälle 1.06ga. See on väga hea, ma arvan."

Euroopa kaheksa parema rinnuliujuja sekka jõudmiseks tuli Jefimoval ujuda poolfinaalis uus isiklik ja Eesti rekord − 1.06,47. Alles aprillis püsitatud eelmise rekordi, mis kindlustas talle ka pääsu Tokio olümpiale, põrmustas ta 0,35 sekundiga.

Tegu on maailma tippklassi kuuluva tulemusega, sest selline aeg oleks andnud nii Rio olümpiamängudel kui ka viimastel maailmameistrivõistlustel viienda koha.

Jefimova ütles pärast edukat poolfinaali ERRile, et tal oli enne EMi õlaga päris pikalt probleeme. "Ma ei teinud korralikult trenni ja ma ei oodanud väga head tulemust. See on väga imelik ja imeline, et enne võistlust õlg pikalt valutab, aga võistluseks paraneb ära. Loodan, et pärast võistlusi ei teki mingit häda," sõnas ta.

Kolmapäeva õhtul Budapesti ujumishallis medalite pärast heitluse olnud finalistide seas oli Jefimova vanuse poolest oli konkurentidest kõvasti noorem: kõik teised on vähemalt 20aastased.

Omamoodi tipptulemus on seegi, et 14aastaselt pole tiitlivõistlustel kunagi varem ükski naisujuja 100 meetrit rinnuli nii kiiresti nagu Jefimova läbinud.

Eneli Jefimova hakkas ujumisega tegelema Sillamäe ujumisklubis Kalev. Kõigest 10aastasena võitis ta oma esimese medali Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel. Paar aastat hiljem läks ta 12aastaselt üksinda õppima Tallinna Audentese spordigümnaasiumisse ja hakkas treenima Kalevi ujumiskoolis Henry Heina käe all. Hein ütles, et EMil ei ole eesmärgiks niivõrd tulemus, kuivõrd esimese rahvusvahelise tiitlivõistluse kogemuse hankimine. Hooaja põhitähelepanu on suunatud juunioride maailmameistrivõistlustele ja olümpiamängudele.

Sillamäe ujumisklubi Kalev juhatuse liikme Jevgeni Bugakovi sõnul harjutas Eneli Sillamäel nii tema kui Aleksandr Tšerednikovi ja Sergei Maksimovi juhendamisel. "Ta on väga püüdlik ja sihikindel ning ujumine lihtsalt meeldib talle," ütles Bugakov.