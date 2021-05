Nüüd on ring täis. Tandem Arthur Seppern - Allan Mänd on taas Jõhvis võimu kukutamas. See oleks selles volikogus juba neljas võimuvahetus. Ent pilt on varasemast segasem. Keegi ei tea, kes saab vallavanemaks, kes on uues koalitsioonis ning mis üldse saab olukorras, kus järgmiste valimisteni jääb praeguse seisuga heal juhul neli korralist volikogu istungit. Teoreetiliselt jõuaks ka viienda võimupöörde ära teha. Lausa hasart tekib!