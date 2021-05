JUHTKIRI Lotovõit Jõhvi jaoks

Ebatavaline on see kool selle poolest, et siin ei ole kohapeal õppejõude: on vaid õpilased, kelle käsutuses on õppekohad, arvutid ja vajaduse korral majutuskoht, ning õpe käib interneti teel.

Jõhvi jaoks on lotovõit, et ettevõtjad just sellise asupaiga valisid. Arusaadav, et neid ajendas kooli looma ka omakasu, mis tuleneb infotehnoloogiaspetsialistide puudusest, mis kärbib ka nende ettevõtete arengut. Kuid Jõhvi jaoks on see võimalus uue majanduse kasvuks. On seaduspärane, et sinna, kus on tänapäevaste teadmistega infotehnoloogia asjatundjad, tekivad ka uued ettevõtted. Lisaks saab kesklinnas värske ja nüüdiseaegse jume nõukogude ajast pärinev monsterhoone.