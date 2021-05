Enim tähelepanu pälvib tänavu Kohtla-Järve, kus on plaanis ära kaunistada kuus seina. Kuna eelmisel aastal oli põhifookuses Järve linnaosa, otsustati seekord keskenduda Ahtmele ning leida vabu seinapindu linnaosa südamest, kus on rohkem liikumist ja joonistused oleksid elanikele ka paremini nähtavad. Põhiliselt kaunistatakse ära väikesed seinad, suurim objekt on Toome pst 20. maja otsasein.