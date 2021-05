Tema sõnul tähendas haigla punane tsoon, kus tal tol külmal aprillikuu päeval oodata paluti, tema puhul tänavat. "Ma ei hakanud vaidlema, et mul on kopsupõletik, et väljas on +2 ja puhub tugev tuul, sest kevadpäike ju paistis ja ma arvasin, et ei pea kaua ootama. Kuidas ma küll eksisin!" Umbes 40 minutit haigla ukse taga oodanud, sõitis läbi külmunud Andrei koju.