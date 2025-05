JUHTKIRI Kas on valija loll või peab poliitik teda selleks?

Lumaniga tuleb paljuski nõustuda. Näeme ju, kuidas kõik peamised erakonnad armastavad kalduda populismi, rääkides valijatega primitiivsete lahenduste keeles. Et ikka ehitame seda, tõstame toda ja alandame kolmandat. Nii on jäänud valijatele mulje, et kusagil eksisteerib üks müstiline riik oma põhjatu rahakotiga ning valimistel otsustamisel tulebki lähtuda sellest, kes kui palju sellest riigi kaukast suudab rahvale laiali jagada. Inimesed ei mõtle sageli nii, et tegelikult on see raha, mis kokku kogutud kõigi elanike ponnistustega, ning poliitikute asi on välja pakkuda, kuidas seda kõige mõistlikumalt ja heaperemehelikumalt kulutada. Ja just nende ideekorjete järgi peab valija siis otsuse tegema.

Tegelikult on lahendamist vajavad probleemid reeglina mitmekihilisemad, kui me endale ette tahame kujutada. Võtame näiteks viimastel aastatel suureks mureks olnud energeetika. Lihtne oleks ju öelda, et kõik meie probleemid siin tulenevad sellest, et hakkasime ise oma kätega põlevkivielektri tootmist kägistama. Küllap see on õige vaid osaliselt, sest on hulk teisi tegureid, mis meid selles suunas tõukasid. Ainult pole eriti neid inimesi, kes neid rahvale arusaadavalt selgitaksid, ja veelgi vähem on neid, kes teaksid, kuidas praegusest olukorrast välja saada. Sest lihtsaid vastuseid pole.

Ka julgeolekukriisi lahenduses pakuvad poliitikud meile lihtsaid vastuseid. Olukord on ärev, see on selge, aga kas meid on usutavalt veendud, et kõik need maksutõusud, mida julgeolekuga põhjendatakse, ikka ka julgeolekusse lähevad?