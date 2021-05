Sügisel loodud koalitsioon on nüüd ametlikult läbi, kirjutas Repinski oma sotsiaalmeediakontol pärast läinud neljapäeval toimunud volikogu istungit, kus vallavanem Jüri Konrad ning volikogu esimees Aleksei Naumkin umbusaldusavalduse said. "Selle üle on isegi hea meel, kuna maskid langesid, pilt on selgem ja valijal on sügisel lihtsam." Keskerakondlane Repinski lisas, et astus välja ka volikogu keskfraktsioonist, "kuna selle esimees [Arthur Seppern], keda ma kunagi austasin, on viimasel ajal muutunud mitte valla elanike, vaid paari ärimehe ärihuvide esindajaks".