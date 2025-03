JUHTKIRI Õiglase ülemineku fondi viljade noppimiseni on veel pikk maa

Veel hiljuti kiitsid võimul olevad poliitikud õiglase ülemineku fondi kui suurt edulugu, mis muudab elu Ida-Virumaal tundmatuseni. Ei ole kahtlust, et selle fondi toel sünnivad siia mitmed uued ettevõtted, parandatakse elukeskkonda ja tehakse muid kiiduväärt tegusid. Aga samas tasuks hoiduda ka hurraa-optimismist ja üleliia suurtest ootustest.

See, kui suurem osa toetussummadest sai laiali jaotatud, ei olnud veel isegi mitte pool võitu. Üks asi on saada kätte toetussumma eraldamise otsus, hoopis keerulisem selle elluviimine rangete reeglite ja väga pingelise ajagraafikuga ning lõppude lõpuks rajatav ettevõte ka kasumlikult toimima saada. Päris paljud toetusesaajad on senini plaanide elluviimisest rääkimisel üsna ettevaatlikud, sest pole täiesti kindlad, kas bürokraatiamasinast õnnestub läbi murda ja kas neil õnnestub soovitu teoks teha.