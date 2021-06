Suvel uuendatakse Jõhvi peatänava teine pool

Jõhvi elanikul Hardi Raiendil on vanematekodu Narva maantee kõrval ning ta on aastaid pidanud taluma seda, et suurema vihmasaju ajal voolab vesi Narva maanteelt tema garaaži. "Kui nüüd sademeveekanalisatsioon tehakse, oleks see väga teretulnud."